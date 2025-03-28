Громаді – належне! Чортків виступає проти приватизації важливих об’єктів

Депутати Чортківської міської ради офіційно звернулися до Чортківської районної ради із закликом не допустити незаконної приватизації об’єктів нерухомості, які належать громаді міста. Зокрема, мова йде про комплекс нежитлових будівель за адресою: м. Чортків, вул. Зелена, 3 – колишнє приміщення краєзнавчого музею, де зараз розташована редакція газети Голос народу.

Чому це важливо?

Чортківська міська рада вважає, що включення цього об’єкта до переліку майна, яке підлягає приватизації у 2025 році, є незаконним та порушує права громади.

🔹 Земля під будівлею належить Чортківській міській територіальній громаді, тому сама будівля також має використовуватися для її потреб, а не бути проданою у приватні руки.

🔹 Після адміністративної реформи 2020 року Чортківська районна рада повинна була передати це майно громаді, але цього досі не зроблено.

🔹 Приватизація без згоди громади суперечить принципам місцевого самоврядування, адже рішення про долю важливих об’єктів повинні ухвалювати мешканці міста.

Яка позиція міської ради?

📍 Зняти з розгляду питання приватизації комплексу будівель на вул. Зелена, 3.

📍 Передати цей та інші об’єкти у власність Чортківської громади, щоб вони слугували жителям міста.

Окрім будівель на вул. Зелена, 3, міська рада наполягає на передачі громаді таких об’єктів:

✔️ Нежитлова будівля (вул. Князя Володимира Великого, 14-А)

✔️ Частина нежитлової будівлі (вул. Ринок, 10)

✔️ Адміністративна будівля (вул. Шевченка, 23)

Чортківська міська рада закликає районну раду не приймати рішень, які суперечать інтересам громади, та залишити це майно у власності міста.