Більше 16 тисяч податку з 1 гектару сплачує господарство відомого тернопільського мецената Гадза

Із одного гектару земель підприємство одного з найбільших аграріїв Тернопільщини , депутата Тернопільської обласної ради від БПП Петра Гадза – фермерське господарство «Гадз», сплачує до бюджету майже 17 тисяч гривень.

Саме таку інформацію надав директор Бучацької ОДПІ, Михайло Яцина за підсумками зібраних податків на території Бучацького району у 2017 році.

Зокрема, якщо порівняти кошти, які надходять до бюджетів з 1 гектару, бучацьке ФГ «Трибухівське», керівником якого є депутат Тернопільської облради від ПП «Громадський рух «Народний контроль» Орест Курило, сплачує лише 1,25 тисяч гривень. У той час як ФГ «Гадз» – майже 17:

– Важливим в оцінці діяльності сільськогосподарських підприємств є їх сплата податків у відношенні та ЄСВ до 1 га використовуваних земель. Так, наприклад, з 1 гектара земель ФГ «Гадз» сплачує 16,74 тисяч гривень, а ТзОВ «Бучачагрохлібпром» – 2,98 тисячі. В той час як з інших підприємств Бучаччини надходить: ФГ «Трибухівське» – 1,25 тисяча; ТОВ «Бучацька Агропромтехніка» – 1,31 тисячу; ФГ «Степ» ­ 1,39 тисячі; ПАП «Зелена» ­ 0,95 тисяч; ПАП «Зубрець» ­ 1,35 тисяч; ПАП «Цвітова» ­ 0,97 тисячу тощо, – зазначає Михайло Яцина.

До слова, за зведеною інформацією Бучацької ОДПІ, на ТзОВ «Бучачагрохлібпром» заробітна плата працівників має значний відсоток по загальних обсягах зарплат у районі. Це підприємство увійшло у трійку лідерів:

– По сільськогосподарських товаровиробниках – платниках податку на додану вартість, заробітна плата в загальних обсягах сягає: ТОВ «Бучачхлібпром» ­ 35%; ТОВ «Чайка» ­ 20%; ТОВ «Бучачагрохлібпром» ­ 12% ТОВ «Західагропродукт» ­ 10%; ПАП «Зубрець» ­ 9%; ТОВ Агропромтехніка – 12%, а ФГ «Трибухівське» – 7%. По інших підприємствах даний показник не перевищує 5% бар’єру, – зауважує Михайло Яцина.