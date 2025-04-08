На Тернопільщині донька підрізала батька



Умисне легке тілесне ушкодження інкримінують дізнавачі Теребовлянського відділення поліції 22-річній жительці Микулинецької селищної громади. Дівчина під час суперечки ножем вдарила батька.

Про пораненого чоловіка на спецлінію поліції 7 квітня близько 23:00 повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги. Він заявив, що медики отримали виклик про ножове проникаюче поранення спини.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Теребовлянського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що між батьком та донькою виник конфлікт. Під час суперечки дівчина схопила кухонний ніж та вдарила ним батька в область лопатки. Коли чоловік впав, фігурантка злякалася та викликала швидку.

Потерпілому надали медичну допомогу, але без госпіталізації. Він каже, що не вперше донька проявляє агресію в його бік, а тому хоче, аби її притягнули до кримінальної відповідальності. Дівчина у скоєному зізналася.

За даним фактом дізнавачі відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.