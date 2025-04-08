21:07 | 8.04.2025
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Масштабна пожежа на Тернопільщині: горіло 450 кв. м.

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Увечері 7 квітня в селі Горошова Мельниця-Подільської територіальної громади сталася масштабна пожежа.

Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Тернопільській області о 21:27.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Встановлено, що горіла господарська будівля.

До гасіння залучили 2 одиниці спеціальної техніки та 6 вогнеборців. Пожежу вдалося локалізувати, однак вогонь повністю знищив споруду площею 450 квадратних метрів.

Причини займання встановлюються. Про постраждалих внаслідок пожежі не повідомляється.

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