14:18 | 8.11.2023
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Новини Тернополя 

Сьогодні на вул. Андрея Щептицького частково обмежать рух авто, громадський транспорт змінить напрям руху

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У зв’язку із завершенням робіт з перекладення водогону на вул. Андрея Шептицького, 8 листопада буде частково обмежено рух транспорту на вказаній вулиці.

Зокрема, на період виконання робіт змінюється напрямок руху тролейбусів №№1, 3, 7, 8, 9, а саме: 

  • маршрут №№1, 7, 9 – курсуватиме з вул. Князя Василя Костянтина Острозького через обласну Філармонію на вул. Миколи Гоголя  (без заїзду на Ринок);
  • маршрут №3 – на масив «Дружба» їхатиме через Центр,
  • маршрут №8 – на «Газопровід» поїде вулицею Князя Василя Костянтина Острозького (без заїзду на Ринок).

Просимо громадян врахувати інформацію та завчасно планувати свої маршрути. 

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