Сьогодні на вул. Андрея Щептицького частково обмежать рух авто, громадський транспорт змінить напрям руху
У зв’язку із завершенням робіт з перекладення водогону на вул. Андрея Шептицького, 8 листопада буде частково обмежено рух транспорту на вказаній вулиці.
Зокрема, на період виконання робіт змінюється напрямок руху тролейбусів №№1, 3, 7, 8, 9, а саме:
- маршрут №№1, 7, 9 – курсуватиме з вул. Князя Василя Костянтина Острозького через обласну Філармонію на вул. Миколи Гоголя (без заїзду на Ринок);
- маршрут №3 – на масив «Дружба» їхатиме через Центр,
- маршрут №8 – на «Газопровід» поїде вулицею Князя Василя Костянтина Острозького (без заїзду на Ринок).
Просимо громадян врахувати інформацію та завчасно планувати свої маршрути.