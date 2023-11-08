Сьогодні на вул. Андрея Щептицького частково обмежать рух авто, громадський транспорт змінить напрям руху

У зв’язку із завершенням робіт з перекладення водогону на вул. Андрея Шептицького, 8 листопада буде частково обмежено рух транспорту на вказаній вулиці.

Зокрема, на період виконання робіт змінюється напрямок руху тролейбусів №№1, 3, 7, 8, 9, а саме:

маршрут №№1, 7, 9 – курсуватиме з вул. Князя Василя Костянтина Острозького через обласну Філармонію на вул. Миколи Гоголя (без заїзду на Ринок);

маршрут №3 – на масив «Дружба» їхатиме через Центр,

маршрут №8 – на «Газопровід» поїде вулицею Князя Василя Костянтина Острозького (без заїзду на Ринок).

Просимо громадян врахувати інформацію та завчасно планувати свої маршрути.