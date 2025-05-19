Пам’ять у квітах: як тернополяни дбають про сквер на честь Леся Курбаса

У Тернополі триває екоосвітня ініціатива «Бережемо пам’ять, прикрашаємо місто». Уже другий рік поспіль її учасники – студенти та працівники ВСП «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя» спільно з Тернопільським міським об’єднанням ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка – дбають про благоустрій частини скверу, де в майбутньому постане пам’ятник видатному українському режисерові, уродженцю Тернопільщини – Олександру-Зенону (Лесю) Курбасу.

На території, де вже встановлено пам’ятний знак із написом «На цьому місці волею тернополян буде встановлено пам’ятник видатному діячу мистецтва Л. Курбасу», регулярно прибирають сміття, косять траву, облаштовують клумби та висівають квіти. Цьогоріч активісти взялися до праці щойно зійшов сніг.

«Працівники господарської служби коледжу покосили траву, а ми зі студентами – Дем’яном Гайналієм, Михайлом Вигінним, Дмитром Іваницьким, Віталієм Марковичем, Олексієм Козаком – прибрали територію, винесли сміття, обкопали клумби й засіяли квіти», – розповідає ініціаторка акції, заступниця голови тернопільського осередку «Просвіти», викладачка української мови та літератури Галина Шот.

Результати роботи вже видно: довкола пам’ятного знаку розквітли півники й конвалії, а сам сквер став окрасою мікрорайону.

«Ця екоакція – не лише про благоустрій. Насамперед – про шану до історії, видатних постатей нашого краю та про любов до рідного міста. Адже пам’ять — це не лише слова, а передусім дії», – наголошує пані Галина.