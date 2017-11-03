«Гроші чи життя»: у ТНЕУ креативно відзначили Геловін

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада американці та європейці відзначають стародавнє кельтське свято – Геловін. Назва Halloween походить від виразу All Hallow’s Eve, що розшифровується як All Hallowed Souls Eve – меса всіх святих, або переддень Дня всіх святих.

В Україні Геловін став популярним лише кілька років. Студенти факультету фінансів ТНЕУ вирішили цьогоріч започаткувати нову традицію для молоді. 31 жовтня актив ФФ організував магічний і, водночас, шалений вечір для викладачів та студентів.

Присутні мали можливість зробити фото біля тематичної фото-зони, яку розташували у лаундж-зоні ФФ, скуштувати смачні й незвичні солодощі, а також обрати «Гроші чи життя». Поринути в дух незвичайного та захоплюючого свята Halloween допомогла інтелектуально-розважальна гра «Мафія». Довершити містичні образи гостям свята допомогли студентки факультету фінансів Вікторія Корінь та Тетяна Шпоняк, які “чарували” над тематичним гримом. Також на всіх бажаючих очікувала непередбачувана квест-кімната, де вони мали виконати низку поставлених завдань та розкрити “вбивство”.