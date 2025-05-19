Наїхала на знайому — й влетіла в паркан: вечірня ДТП у Тернополі
Чергова дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася ввечері 17 травня у Тернополі. Близько 19:00 на вулиці Гребінки водійка електромобіля Nissan Leaf здійснила наїзд на жінку, яка, за попередньою інформацією, є її знайомою та перебувала попереду автівки.
Після зіткнення з потерпілою автомобіль продовжив рух і врізався в бетонний паркан.
На місце аварії оперативно прибули правоохоронці Тернопільського райуправління поліції та медики. Водійка здала зразок крові для перевірки на вміст алкоголю.
Наразі слідчі з’ясовують усі обставини та причини автопригоди.