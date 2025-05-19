Переселенка з Донеччини створила на Тернопільщині бренд здорової швидкої їжі “Пожива”

Після початку повномасштабного вторгнення Олена Хатмулліна, підприємиця з Костянтинівки, була змушена залишити свій дім і шукати новий прихисток, повідомляють на сторінці громади. Так вона опинилася у Шумську на Тернопільщині, де, попри всі труднощі, не лише почала нове життя, а й створила власний бізнес — бренд сублімованої їжі швидкого приготування “Пожива”.

Ідея народилася завдяки брату Олени — Едуарду Хатмулліну, який служив у ЗСУ. Саме він розповів, наскільки важливою для військових є поживна, легка в транспортуванні та швидка у приготуванні їжа. Його побратими стали першими дегустаторами перших партій страв.

З того моменту розпочалась інтенсивна робота: вивчення технологій сублімації, удосконалення рецептур, сертифікація продукції, облаштування виробництва, залучення грантової допомоги. У 2025 році, за підтримки Шумської громади, “Пожива” отримала нове приміщення — колишню кухню дитсадка, переобладнану для потреб виробництва.

Сьогодні асортимент бренду налічує 22 позиції — супи, гарніри, веганські страви. Продукція виготовляється виключно з натуральних компонентів, без консервантів і штучних добавок, і зберігає до 95% корисних речовин. “Поживу” вже оцінили військові, туристи, мандрівники та навіть офісні працівники.

Але на цьому Олена не зупинилася. Вона відкрила перепелину ферму, що забезпечує білковими продуктами місцеву громаду, а також запустила виробництво натуральної ягідної пастили без цукру — ще один крок до популяризації корисної їжі.

Історія Олени Хатмулліної — це не просто підприємницький кейс. Це приклад стійкості, віри в себе та здатності знайти сенс і дію навіть у найскладніших обставинах. Її досвід — доказ того, що навіть після втрати всього можна почати знову. І зробити це успішно.