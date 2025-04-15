Цілий тиждень шукали підлітка, який зник у Тернополі

Нагадаємо, 9 квітня неповнолітній Пиріг Володимир Олегович, 2007 року народження, вийшов із Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та не повернувся.

Працівники поліції негайно розпочали розшукові заходи: перевіряли можливі місця перебування хлопця, обстежували прилеглу територію, проводили профілактичну роботу з його оточенням.

15 квітня правоохоронці виявили підлітка в обласному центрі. Із ним усе гаразд, жодних протиправних дій щодо неповнолітнього не вчинено.

Наразі працівники ювенальної превенції з’ясовують усі обставини події.