Понад 687 мільйонів гривень доходів: що декларують жителі Тернопільщини?

Уже в першому кварталі 2025 року мешканці Тернопільської області продемонстрували активну громадянську позицію – 4885 громадян подали декларації про доходи. Сума задекларованими ними доходів – 687 млн 864 тис. гривень.

Цьогоріч кампанія декларування показала позитивну динаміку: порівняно з минулим роком сума задекларованих доходів зросла майже у 2,5 рази (торік на цю дату – 271,7 млн гривень).

З усіх поданих декларацій:

– 1924 подали ті громадяни, які були зобов’язані це зробити за законом;

– 2961 – громадяни, які скористалися можливістю повернути частину сплачених податків через податкову знижку.

У результаті самостійно нараховані зобов’язання склали 24,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 5,7 млн грн військового збору.

Які ж доходи декларували жителі області?

838 осіб задекларували 226,3 млн грн, отриманих у спадок або як подарунки;

414 громадян продали нерухомість чи транспорт і задекларували 54,6 млн грн;

211 осіб отримали 12,4 млн грн від надання майна в оренду;

97 громадян задекларували 25,6 млн грн від незалежної професійної діяльності;

76 жителів області задекларували 9,1 млн грн доходів, отриманих за кордоном;

23 особи повідомили про інвестиційний прибуток на 23 млн гривень.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб до сплати зазначили ті, хто отримував:

– спадщину та подарунки – понад 11,5 млн грн;

– доходи від професійної діяльності – 4,6 млн грн;

– інвестиційний дохід – 4 млн грн;

– дохід від продажу майна – 2,1 млн грн;

– дохід від оренди – майже 2 млн грн;

– іноземні доходи – 1,5 млн гривень.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує: кампанія декларування доходів триває. Громадяни, які зобов’язані подати декларацію, повинні зробити це до 30 квітня 2025 року включно. Подання декларації – це не лише обов’язок, а й ознака фінансової відповідальності та свідомої громадянської позиції.