Культура як національна зброя: у Львові відбулася презентація проєкту «Традиції як тренд UA»

5 квітня у Львові пройшов культурно-благодійний захід у рамках проєкту «Традиції як тренд UA», який заснувала Майя Юркевич. Подія стала яскравим прикладом того, як українська культура може об’єднувати людей, надихати та підтримувати Збройні сили України.

Захід зібрав дизайнерів, майстрів, культурних діячів та гостей з різних куточків України і навіть з-за кордону. У теплій атмосфері Львів зустрів учасників щирими посмішками та емоціями, а співпраця між організаторами, волонтерами та митцями принесла відчутні результати. Завдяки благодійному аукціону вдалося зібрати 167 000 гривень на РЕБи для 45-ї бригади ЗСУ.

Частиною заходу став показ вишитих сумок Майї Юркевич, створених за мотивами старовинних українських сорочок, запасок та рушників. Кожна сумка – це не просто аксесуар, а мистецький витвір, який передає культурний код нації, її пам’ять і дух.

Також знаковим моментом стало вручення прапора з гарячого фронту, який захисник 45-ї бригади Volodymyr Stasiuk передав на захід. Йому — подяка за присутність та підтримку.

Особливий інтерес викликали два унікальні лоти благодійного аукціону:

Ящик з Валькірії, який було придбано фондом БФ «Створені Перемагати» для 45-ї бригади у 2023 році. Після того, як дрон згорів на фронті, ящик отримав нове життя — його розмалювала Galyna Namaka Iv, і він став черговою допомогою захисникам. Обидва ці лоти стали власністю Олі Льон, яка активно підтримала ініціативу.

«Культура – це наша зброя. Сьогодні ми воюємо не лише за територію, а й за свою мову, традиції, віру. Нам є чим пишатися і що показати. Навіть під прицілом», – говорить Майя Юркевич.

Проєкт «Традиції як тренд UA» має на меті:

збереження та популяризацію української культури й мистецтва в Україні та за її межами;

осучаснення народного мистецтва і ремесел;

підтримку дизайнерів та митців, які працюють з національними мотивами;

створення колаборацій, що відображають українську ідентичність у нових формах.

Перший захід у межах ініціативи відбувся у Тернополі 14 грудня 2024 року. Тепер проєкт вирушив до Львова, а в майбутньому плануються презентації в інших містах – залежно від підтримки партнерів, меценатів і культурних організацій.

Подяки від Майї Юркевич

Передусім вона дякує Богу та українським захисникам.

Серед тих, хто долучився до організації, реалізації заходу та благодійного аукціону, Майя згадує:

Михайло Вінтонюк , Марія Шамедько , Svitlana Zadorovska , Світлана Майстриня , Оля Льон разом з Юрієм Мельничуком , Tetyana Babych , Тетяна Зез , Olga Drozd , Konstantin , Julija Popovi – за результативну співпрацю;

, , , , разом з , , , , , – за результативну співпрацю; Volodymyr Stasiuk – керівник відділення 45-ї бригади, а також усім військовим з 710-ї окремої бригади охорони Держспецтрансслужби та 1-ї окремої шляхо-відновлювальної бригади імені князя Лева ;

– керівник відділення 45-ї бригади, а також усім військовим з та ; свою команду: Mariia Ostapyshyn , Vika Nazaruk , Марина Кибало , Настя , Руслан Вонс , Денис Пелехатий ;

, , , , , ; учасників, які надали лоти на аукціон: Alexandra Sytnyk , Galyna Namaka Iv , Iv Iryna Holovko , Ольга Новак , Mykola Kaftan , Magic story , Ніна Хомин , Віра Матковська , Згарди України , Liubomyr Medyk , Олеся Щипель , Ольга Кохана , Коралі Намиста , Наталі Коваль , Оксана Чабан , Ptaha Art-studio , Світлана Заяць ;

, , , , , , , , , , , , , , , , ; моделей: Nana Yasinska , Оксана Ходань ;

, ; ведучих: Юрій Шептицький , Наталія Підківка ;

, ; фотографів: Катерина Ящук , Alexander Zvir , Дмитро ;

, , ; усіх, хто завітав, долучився донатами чи підтримував думками на відстані.

«Нам є, що показати, і чим гордитися! Не зупиняємося і крокуємо далі», – наголошує засновниця проєкту.

Ініціатива реалізовується в межах діяльності ГО «Традиції ЮА» – NGO Traditions UA. Майя Юркевич відкрита до співпраці з усіма, хто поділяє цінність української культури як національного скарбу та інструменту нашої перемоги.