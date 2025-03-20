Ремонт доріг зі збитками у майже два мільйони: слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру двом фігурантам

Будівельна організація, директором якої є підозрюваний, неналежним чином відремонтувала дорожнє покриття однієї з вулиць у селі Козівка Великогаївської громади, а інженер з технічного нагляду знехтувала своїми обов’язками у процесі контролю якості виконаних робіт. Слідчі ГУНП в Тернопільській області оголосили підозру у службовій недбалості обом фігурантам.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що Великогаївська сільська рада уклала договір із приватною будівельною фірмою, зареєстрованою в Тернопільському районі, на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць села Козівка. Однак підрядник виконав роботи не в повному обсязі та з використанням неякісних матеріалів, порушуючи будівельні норми. Водночас інженер з технічного нагляду підписала акти прийому виконаних робіт, не впевнившись у їхній якості. Внаслідок такої службової недбалості громаді було завдано збитків на майже 2 мільйони гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили керівнику підрядної організації та інженеру з технічного нагляду про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також зі штрафом до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.