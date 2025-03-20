Тернополянка Надія Забіяка перетворила свій двір на кольорову казку

Котики, птахи, собаки та квіти – такі яскраві зображення тепер прикрашають огорожу у дворі на вулиці Лучаківського в Тернополі.

Авторка цих робіт – мешканка будинку Надія Забіяка. Вона вирішила додати барв у сірий простір навколо, хоча раніше ніколи не займалася малюванням і навіть не підозрювала про свій талант.

– Тяги до мистецтва в мене не було, я ніколи в житті не малювала. Для мене це теж маленьке диво, – зізнається Надія Забіяка. – Хотілося зробити простір довкола себе яскравішим, цікавішим, барвистішим.



Перші малюнки зʼявилися на огорожі у травні 2024 року – фантазійні квіти та жар-птиці у стилі петриківського розпису. Надихнула жінку на творчість художниця Вікторія Тимошенко, роботи якої вона побачила у соцмережах.



– Стіна була сірою, брудною, наганяла смуток. Я вирішила намалювати квіти, не знаючи, як це зробити, бо до того пензлів і олівців у руках не тримала, – ділиться жінка.



Талант пані Надії помітили волонтери. Вони попросили її розмалювати використані боєприпаси та коробки, які згодом передали на благодійний ярмарок для ЗСУ. На одній із таких коробок художниця зобразила літак «Мрія».



Згодом на огорожі зʼявилися улюбленці пані Надії – кицька Мася з кошенятами та сусідський песик. Один із малюнків присвячений історії, яка трапилася з кішкою:



– О пʼятій ранку Мася прибігла й розбудила мене. Вона вела мене до дерева, де її кошеня залізло високо і не могло спуститися. Кішка показувала малюку як потрібно злазити, і зрештою він сам зістрибнув, – згадує художниця.



Пані Надія також зробила сюрприз для сусідки, яка багато допомагає людям і військовим на реабілітації. Після операції, коли жінка повернулася додому, Надія прикрасила стіну, на яку виходять її вікна, а згодом розмалювала й частину паркану біля дитячого майданчика.



Роботи майстрині тішать не лише сусідів, а й мешканців інших дворів. Діти приходять подивитися на малюнки, дякують пані Надії та навіть приносять їй печиво.



– Мої сусіди кажуть, як приємно йти попри картини й кожного разу помічати щось нове. Діти з сусідніх дворів забігають, бо чули про малюнки й хочуть побачити їх на власні очі, – розповідає Надія Забіяка.



Жінка закликає тернополян дбати про свої подвірʼя та підтримувати чистоту, адже навіть маленькі зміни роблять життя кращим для всіх.



Дмитро ЮРАС



Світлина Руслана ЖИРОВА

Господар