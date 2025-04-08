Рідна зрада: як шахрайство в родині залишило пораненого захисника без коштів на лікування

Слідчі поліції Лановець оголосили підозру 58-річній жінці, яку звинувачують у шахрайстві проти власного рідного брата — пораненого військовослужбовця. За даними правоохоронців, вона привласнила майже 500 тисяч гривень, що належали чоловікові.

До правоохоронців звернувся сам потерпілий — військовий, який отримав важке поранення під час служби. Після госпіталізації його побратими передали особисті речі сестрі, серед яких були документи та банківська картка. Знаючи пін-код, родичка мала знімати кошти та відкладати їх братові на протез. Проте, коли військовий попросив повернути заощадження, жінка заявила, що грошей немає.

У ході слідства встановлено, що підозрювана витрачала кошти здебільшого на власні потреби та потреби своїх дорослих дітей. Зокрема, тричі їздила з Ланівців до госпіталю в Києві на таксі, оплачуючи кожну поїздку з картки брата — по 10 тисяч гривень за раз.

Жінка запевняє, що частину коштів повернула братові, але, за словами слідчих, ця сума є незначною в порівнянні з тим, що вона привласнила.

Сестрі оголошено підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.