Тернополянин організував аферу з дронами: понад 11 млн грн збитків і сотня привласнених квадрокоптерів

Правоохоронці ліквідували організовану злочинну групу, яка завдала збитків на понад 11 мільйонів гривень, зокрема привласнила більше сотні дронів, призначених для потреб Збройних Сил України.

Під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, організатором схеми був житель Тернополя, який залучив до злочинної діяльності ще двох спільників. Зловмисники входили в довіру до волонтерів та військових, пропонуючи їм купити квадрокоптери з-за кордону за привабливою ціною. Щоб викликати довіру, шахраї оформили фіктивний ФОП і спочатку постачали невеликі партії техніки з частковою передоплатою. Згодом вони пропонували більші партії — уже з повною передплатою. Отримавши кошти, зникали, блокуючи контакти з покупцями.

Крім того, група ошукувала й постачальників дронів. Спочатку купували невеликі партії товару з відстрочкою платежу, вчасно розраховуючись, а потім — оформлювали великі замовлення, але після отримання техніки зникали без оплати.

Загалом за дев’ять місяців діяльності злочинці ошукали щонайменше дев’ять осіб на понад 10,7 млн гривень. Частину коштів виводили через криптогаманці або фіктивні фірми, звідки готівку знімали та розподіляли між собою.

У ході обшуків, проведених у Києві, Тернополі та Львові, правоохоронці вилучили 53 дрони DJI Mavic, готівку у різній валюті, дорогоцінні метали, автівки, комп’ютерну техніку, телефони та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Також триває перевірка щодо можливої причетності інших осіб до цієї схеми.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління за оперативного супроводу кіберполіції ГУ НП у місті Києві.