Тернопільщина: надходження від податку на прибуток зросли на 100 мільйонів

Упродовж січня-березня цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області – юридичні особи сплатили до Зведеного бюджету України 456,9 млн гривень податку на прибуток підприємств. Це на 99,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про позитивну динаміку в податкових надходженнях та про зростання економічної активності в регіоні.

Із загальної суми надходжень:

– 410,3 млн грн спрямовано до державного бюджету;

– 46,6 млн грн надійшло до місцевих бюджетів.

Окрім цього, у першому кварталі 2025 року платники податків області сплатили до загального фонду зведеного бюджету 1,9 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що також є важливим джерелом надходжень для державної скарбниці.

Сумлінна сплата податків – запорука розвитку як місцевих громад, так і держави загалом. Податкова служба області щиро дякує кожному платнику за фінансову дисципліну та внесок у економічну стабільність країни.