Викладач та його дружина — підозра у впливі на ТЦК та медзаклади за хабар

У Тернополі викрили подружжя, яке, за даними слідства, вимагало 17 000 доларів США за вплив на посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також медичних установ для оформлення відстрочки від мобілізації.

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури, жителю Тернополя та його дружині повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Їм інкримінують дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними досудового розслідування, викладач одного з місцевих навчальних закладів запропонував військовозобов’язаному мешканцю Тернопільського району “допомогти” з оформленням відстрочки, посилаючись на знайомства у ТЦК та СП і медзакладах. Вартість таких послуг – 17 тисяч доларів. Гроші мали бути передані дружині викладача, яка перебуває в декретній відпустці.

Під час передачі коштів чоловіка затримали правоохоронці. Йому вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 240 тисяч гривень. Стосовно дружини вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Розслідування ведуть слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з Тернопільським управлінням внутрішньої безпеки Нацполіції.

Довідково: санкція статті, за якою повідомлено про підозру, передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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