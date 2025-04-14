Жінка загинула, дитина в лікарні: наслідки жахливої аварії на Тернопільщині

Смертельна автопригода сталася 13 квітня в місті Теребовля. Як повідомили в поліції, водійка автомобіля Peugeot не впоралася з керуванням, виїхала на узбіччя, врізалася в металеву огорожу, після чого — в припарковані автівки, а тоді транспорт перекинувся.

У результаті аварії жінка, яка перебувала за кермом, загинула на місці від отриманих травм. Її 10-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями доправили до медичного закладу.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Поліція з’ясовує обставини трагедії.