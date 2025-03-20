За сміттєзвалище без догляду: Теребовлянська селищна рада заплатить державі півмільйона гривень

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Теребовлянської окружної прокуратури до органу місцевого самоврядування про відшкодування збитків у розмірі 484 254,25 гривень, заподіяних через порушення вимог природоохоронного законодавства. Повідомляє Пресслужба Господарського суду Тернопільської області.

Підставою для позову стало невиконання Теребовлянською селищною радою обов’язків щодо охорони довкілля, зокрема щодо належного функціонування сміттєзвалищ, їх упорядкування, утилізації сміття та побутових відходів. Прокуратура довела, що селищна рада, як власник земельних ділянок, знала про засмічення та забруднення земель, але протягом тривалого часу не вживала заходів для усунення порушень.

Суд погодився з доводами прокуратури, встановивши, що порушення вимог законодавства з боку селищної ради підтверджуються матеріалами перевірок та рішеннями, які не були оскаржені у встановленому порядку. Відтак, суд постановив стягнути з селищної ради на користь держави збитки у розмірі 484 254,25 гривень.

Повний текст рішення суду від 06.03.2025 у справі № 921/235/24 можна знайти за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/125837371.

Цей випадок нагадує про важливість дотримання природоохоронного законодавства та відповідальності органів місцевого самоврядування за стан навколишнього середовища.