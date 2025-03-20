18:54 | 20.03.2025
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На Тернопільщині пʼяний водій влаштував ДТП

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Про автопригоду з потерпілими на спецлінію поліції повідомили 20 березня очевидці. Аварія трапилася близько 12:00 в селищі Залізці. 

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з огорожею.

У результаті удару працівники швидкої на місці ДТП надавали допомогу пасажиру авто, а кермувальника з ознаками алкогольного сп’яніння госпіталізували до медзакладу. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

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