На Тернопільщині пʼяний водій влаштував ДТП
Про автопригоду з потерпілими на спецлінію поліції повідомили 20 березня очевидці. Аварія трапилася близько 12:00 в селищі Залізці.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та зіткнувся з огорожею.
У результаті удару працівники швидкої на місці ДТП надавали допомогу пасажиру авто, а кермувальника з ознаками алкогольного сп’яніння госпіталізували до медзакладу. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.