Магдебурзьке право та Бережани: історія становлення міста
Магдебурзьке право, що виникло у місті Магдебург у 1188 році, стало основою самоуправління багатьох європейських міст у XIV–XVII століттях. Воно передбачало адміністративну автономію, податковий і судовий імунітет, право власності на міські землі та торгові привілеї. У 1356 році польський король Казимир III заснував власний апеляційний суд для міст із Магдебурзьким правом у Кракові, що вплинуло на розвиток самоуправління в українських містах, зокрема в Галичині та Поділлі.
На українських землях Магдебурзьке право почало діяти ще у XIV столітті. Першими містами, що отримали цей статус, стали Сянок (1339), Львів (1356) та Кременець (1374). У XVI столітті цей процес охопив значну частину міст України.
19 березня 1530 року місто Бережани отримало локаційний привілей від короля Жигмонта І, що дозволяло йому перейти на німецьке право та розвиватися як самостійний міський осередок. Ініціатором заснування міста став Миколай Сенявський, гетьман Великий коронний і воєвода руський, який бажав створити потужний міський центр. Згідно з королівським привілеєм, мешканці Бережан були звільнені від юрисдикції воєвод, каштелянів та старост, а місцеве управління передавалося війту, підзвітному тільки власнику міста та його спадкоємцям. Окрім цього, встановлювалися два щорічні ярмарки та щотижневі торги, що сприяло економічному зростанню.
Локаційний привілей Бережанам зберігся у вигляді латиномовних і польськомовних копій, які нині експонуються в Бережанському краєзнавчому музеї. Український переклад цього документа був здійснений педагогом і краєзнавцем Миколою Пересадою (єпископом Теоктистом) і також є доступним у музеї. Оригінал привілею записано в Метриці Коронній, що зберігається в Головному архіві давніх актів у Варшаві.
Отримання Магдебурзького права стало ключовим етапом у розвитку Бережан, перетворивши його на повноцінне місто з самостійною адміністративною, правовою та економічною системою. Ця міська еволюція тривала до кінця XVIII століття, залишивши свій вплив і донині. Традиції самоуправління та комунальної організації, започатковані у XVI столітті, стали основою подальшого розвитку Бережан як одного з історично значущих міст України.
Володимир Парацій
Старший науковий співробітник
Бережанського краєзнавчого музею