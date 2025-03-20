Понад 8 мільйонів гривень збитків: на Тернопільщині незаконно зрубали більше 200 дерев

На адресу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області через вебресурс «ЕкоЗагроза» надійшло звернення небайдужого громадянина щодо факту незаконної рубки дерев на території Білецької громади.

🔴Під час обстеження місця, вказаного у зверненні, екоінспектори виявили 248 пнів, які залишилися внаслідок рубки дерев різних порід та діаметрів.

☝️Дана земельна ділянка належить до об’єкта природно-заповідного фонду, зокрема регіонального ландшафтного парку «Загребелля» та знаходиться під охороною Білецької сільської ради.

🖋️Згідно інформації, наданої Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА та Білецької сільської ради, дозвільні документи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду не видавались.

‼️Загальний розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконної рубки дерев, становить 8 253 846 гривень.

📩Матеріали за даним фактом порушення направлено до поліції для вжиття заходів реагування згідно вимог ст. 214 КПК України.

📢Нагадуємо: якщо ви стали свідком порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, повідомляйте Державну екологічну інспекцію у Тернопільській області через вебресурс #ЕкоЗагроза, а також можна подати звернення на поштову адресу: Шашкевича, 3, м. Тернопіль, 46008, або на електронну адресу: tern@dei.gov.ua (оформіть звернення згідно зі статтею 5 Закону України «Про звернення громадян»).