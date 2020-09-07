10:31 | 7.09.2020
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Новини Тернополя 

Церква Петра у Тернополі засіяла (фото)

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5 вересня у парафії церкви св.Петра урочистий день. Лицарям Колумба  вдалося завершити перший крок проєкту, який тривав близько року і був одним із найважчих за кількістю перепон, котрі виникли в процесі його реалізації .

Також він став одним із найбільших із обсягу фінансових вкладень.

Цей проєкт – зовнішнє освітлення церкви святого апостола Петра в м.Тернополі.

Він став можливим лише завдяки спільним зусиллям та пожертвам парафіян, а також співпраці християнських спільнот та святих отців Храму.

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