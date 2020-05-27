Правила роботи дитсадків під час карантину
МОЗ оприлюднило перелік правил роботи дитячих садочків під час адаптивного карантину, які відкрилися з 25 травня.
Встановлені правила:
✅Для дітей:
▪️ температурний скринінг (перед прийомом та кожні 4 години);
▪️ обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;
▪️ навчання заходам безпеки в ігровій формі;
▪️ гнучкий графік прогулянок та занять;
▪️ обмеження кількостій дітей у групах;
▪️ максимально можливе дистанціювання;
▪️ обмежена кількість занять та ігор з фізичним контактом;
▪️ обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;
▪️ заборона м’яких іграшок;
▪️ повна відмова від багаторазових рушників;
▪️ відмова від килимів з довгим ворсом;
▪️ використання змінного взуття у приміщеннях;
▪️ збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.
✅Для супроводжуючих осіб:
▪️ обов’язково маски або респіратори;
▪️ заборона масових заходів за участю батьків;
▪️ ранковий прийом та передача дітей в кінці дня на вулиці;
▪️ батьківські збори – дистанційно.
✅Для працівників:
▪️ температурний скринінг перед початком зміни;
▪️ дезінфектор на вході;
▪️ дезінфекція поверхонь кожні 2 години та після занять;
▪️ вологе прибирання з дезінфектором в кінці зміни;
▪️ регулярне провітрювання приміщення;
▪️ централізований збір використаних ЗІЗ;
▪️ недоступність для дітей місць використаних ЗІЗ;
▪️ тимчасове відсторонення осіб з груп ризику;
▪️ миття рук і обробка дезінфектором мінімум що 2 години;
▪️ п’ятиденний запас ЗІЗ;
▪️ рідке мило та паперові рушники в санвузлах;
▪️ утримання від контакту з хворими;
▪️ самоізоляція при симптомах респіраторного захворювання.
*ЗІЗ – засоби індивідуального захисту