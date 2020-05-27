Правила роботи дитсадків під час карантину

МОЗ оприлюднило перелік правил роботи дитячих садочків під час адаптивного карантину, які відкрилися з 25 травня.

Встановлені правила:

✅Для дітей:

▪️ температурний скринінг (перед прийомом та кожні 4 години);

▪️ обмеження самостійного доступу до дезінфекторів;

▪️ навчання заходам безпеки в ігровій формі;

▪️ гнучкий графік прогулянок та занять;

▪️ обмеження кількостій дітей у групах;

▪️ максимально можливе дистанціювання;

▪️ обмежена кількість занять та ігор з фізичним контактом;

▪️ обмежене одночасне харчування та перебування за одним столом;

▪️ заборона м’яких іграшок;

▪️ повна відмова від багаторазових рушників;

▪️ відмова від килимів з довгим ворсом;

▪️ використання змінного взуття у приміщеннях;

▪️ збільшення кількості прогулянок і занять просто неба.

✅Для супроводжуючих осіб:

▪️ обов’язково маски або респіратори;

▪️ заборона масових заходів за участю батьків;

▪️ ранковий прийом та передача дітей в кінці дня на вулиці;

▪️ батьківські збори – дистанційно.

✅Для працівників:

▪️ температурний скринінг перед початком зміни;

▪️ дезінфектор на вході;

▪️ дезінфекція поверхонь кожні 2 години та після занять;

▪️ вологе прибирання з дезінфектором в кінці зміни;

▪️ регулярне провітрювання приміщення;

▪️ централізований збір використаних ЗІЗ;

▪️ недоступність для дітей місць використаних ЗІЗ;

▪️ тимчасове відсторонення осіб з груп ризику;

▪️ миття рук і обробка дезінфектором мінімум що 2 години;

▪️ п’ятиденний запас ЗІЗ;

▪️ рідке мило та паперові рушники в санвузлах;

▪️ утримання від контакту з хворими;

▪️ самоізоляція при симптомах респіраторного захворювання.

*ЗІЗ – засоби індивідуального захисту