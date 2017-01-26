Імідж міської ради терпить чергове фіаско: що вирішили робити з директором Міськавтотрансу депутати?

Імідж міської ради терпить чергове фіаско. Вчора депутати міської ради спробували дати оцінку поведінці директора КП Міськавтотрансу ТМР Мирона Сновиди, якого підозрюють у браконьєрстві напідпитку.

Не згідний

На комісію з палати лікарні вчора прийшов і сам Мирон Сновида, розповів свою версію подій. Зокрема визнав, що термін дозволу на його рушницю справді вийшов. Складено адміністративний протокол, штраф оплатив. А от щодо алкогольного сп`яніння цілком не згідний.

Люди, які висунули йому звинувачення, відібрали зброю і документи, поширили ймовірний наклеп у ЗМІ. Більшість з них – працівники СБУ та ще якихось інстанцій, які теж полювали неподалік того дня.

Слово офіцера

Подаємо слова Мирона Сновиди без змін: “Даю слово офіцера, директора, людини, що буду говорити правду, не сфальшивлю навіть остіцьково. В неділю, 22 січня, я знаходився на законному полюванні на полях. Мав на це відповідні документи. Приблизно в 11 годині дзвонить до мене лісничий, питає, де я знаходжуся. Кажу, на хуторі Козівка. “Підійдіть, будь ласка, поясните людям, які кажуть, що я не так організував полювання”. Підходжу до лісу, зустрічаюся з лісничим. З ним у нас не було ніякої словесної перепалки. Там були офіцери з СБУ, інших служб. Лісник попросив сказати їм, що вчора, а не сьогодні, тут було полювання, бо вони побачили сліди крові у лісі. Підходжу, привітався, але ніхто руки мені не подав. Якщо ви мені не вірите, я ходжу до церкви, можу перехреститися. Стає 8 або 9 чоловік в коло і штовхають мене животами. Я запитав, шо вони роблять? Ти п`яний, кажуть! Всі знають, шо полювати я завжди їду машиною, ніколи не п`ю, мій стан здоров`я не дозволяє. Один з них хватає мене за палець, вириває документи, цевйо (укр. “цівка” — верхня деталь рушниці, що частково або повністю закриває ствол – ред.) до рушниці. Облили мене от і до. Все знімали на відео, але повну версію не оприлюднили. Зараз знаходжуся в лікарні, у мене цукровий діабет. Мені соромно перед друзями, перед вами, що розглядаєте зараз таке питання”.

“Йдем в Катедру, присягну, що я такого не казав”

Про те, шо відібрано документи, деталі рушниці Мирон Сновида в поліцію не заявив. Мовляв, соромно, бо син працює в СБУ.

Щодо полювання напідпитку, алкогольне сп`яніння документально не зафіксовано.

“А те, що ви хизувалися посадою у міській раді?”, – запитали депутати.

“Йдем в Катедру, присягну, що я такого не казав”, – відповів Мирон Теодозійович.

Також Мирон Сновида зазначив, що його переслідують впродовж кількох місяців. Чому переслідують, не знає. Можливо, йдеться про зведення рахунків.

За підсумками роботи комісії 25 січня, депутати висловили готовність підтримати Мирона Сновиду, але після того, як подасть офіційну заяву в поліцію. Пан Мирон пообіцяв виконати рекомендацію наступного дня, 26 січня. Якщо посадовець проігнорує цю рекомендацію, депутати зареєструють проект рішення про відповідність займаній посаді директора КП Міськавтотранс Тернопільської міської ради.