З російського полону повернулись двоє захисників із Збаражчини — Тарас Курляк та Володимир Гонта

Надзвичайно радісну новину отримала Збаразька громада: внаслідок третього етапу великого обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, який тривав 23–25 травня, з російського полону повернулися двоє українських захисників — 31-річний Тарас Курляк із Збаража та 55-річний Володимир Гонта з села Кретівці.

Про це повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

«Це справді надзвичайна звістка для всієї нашої громади. Щиро дякуємо Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та всім, хто наполегливо працював над тим, щоб цей обмін став можливим», — зазначив очільник громади.

Обидва захисники пережили важкі місяці неволі, і тепер перед ними — шлях відновлення, адаптації та повернення до повноцінного життя серед рідних.

«Бажаємо Тарасу та Володимиру пройти успішну реабілітацію, набратися життєвої сили й енергії. Нехай тепло рідного дому допоможе їм зцілити рани і серця», — додав Роман Полікровський.

Нагадаємо, 25 травня Україна провела масштабний обмін із РФ, у межах якого додому повернулися 100 українських військових. Це вже третій етап обміну за схемою «тисяча на тисячу».