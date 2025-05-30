Тернопільська ОВА вимагає анулювати аукціон з продажу об’єкта критичної інфраструктури в умовах війни

Тернопільська обласна військова адміністрація заявляє про категоричну незгоду з продажем будівель та споруд об’єкта критичної інфраструктури на території громади. Йдеться про дальній привідний радіомаяк (ДПРМ) МК-103, розташований у селі Великі Гаї поблизу Тернополя, який десятиліттями забезпечував безпечну посадку літаків у місцевому аеропорту.

«Обласна військова адміністрація вживає заходів щодо недопущення в умовах воєнного стану відчуження будівель та споруд об’єкта критичної інфраструктури», – йдеться в офіційному повідомленні ОВА.

Адміністрація вже надіслала відповідні листи до Кабінету Міністрів України та до ініціатора аукціону – регіонального відділення Фонду держмайна по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

«Позиція Тернопільської ОВА чітка: аукціон має бути анульовано», – підкреслюють у повідомленні.

Нагадаємо, відповідно до інформації на платформі Prozorro.Продажі, на торги виставлено будівлю ДПРМ площею 128,1 кв. м разом з об’єктами супровідної інфраструктури — вбиральнею, огорожею, вимощенням та закріпленою землею площею 0,6 га. Стартова ціна — 200 417 грн.

Ініціатором продажу виступає державне підприємство обслуговування повітряного руху України (UkSATSE), погодження на відчуження видало Міністерство розвитку громад і територій, а сам аукціон проводиться через Фонд держмайна.

Продаж майна, яке може відігравати важливу роль у безпеці польотів і посиленні обороноздатності, викликав суспільне обурення.

«Формально продають споруду. Фактично — право на землю. І це на 11 році війни. Йдеться про інфраструктуру, яка має залишатися в державній власності для відновлення летовища або військових цілей», – наголосив депутат Тернопільської облради Олег Сиротюк.

В ОВА наголошують: подібні кроки — це загроза втрати стратегічно важливої інфраструктури. Будь-які операції з об’єктами, що можуть бути залучені до оборонних потреб або впливають на безпеку, мають бути жорстко контрольовані державою, особливо під час воєнного стану.