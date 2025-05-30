Пам’яті Андрія Подольського: волонтер, патріот, Людина з великої літери

30 травня 2024 року відійшов у вічність Андрій Подольський — світла і дуже позитивна людина, яка залишила глибокий слід у серцях тисяч людей. Активний організатор волонтерського руху на Тернопіллі, патріот України, людина з великим серцем і щирою душею — саме таким його пам’ятають усі, хто мав честь знати Андрія особисто або долучався до спільної справи.

З перших днів повномасштабної війни волонтерський пункт «Ольвія», започаткований і натхненний зусиллями Андрія, працює безперервно — 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Його команда і сьогодні, попри біль утрати, продовжує шлях, прокладений Андрієм, залишаючись вірною його принципам — щирій допомозі, командній роботі, жертовності й любові до України.

Це неймовірно складний темп, який вимагає не лише фізичної витривалості, а й надзвичайної сили духу. Лише обрані здатні витримати ці випробування, залишаючи за спиною особисті амбіції та комфорт заради великої мети — порятунку, підтримки, перемоги.

У пам’ять про Андрія Подольського режисерка Іванка Олійник створила короткометражний документальний фільм, присвячений його команді, духу єдності та людяності, яку Андрій плекaв усе своє життя. Цей фільм — не просто хроніка, це жива пам’ять, теплий спогад, який назавжди збережеться в серцях усіх, хто вірив і вірить у добро.

Вічна пам’ять, Андрію. Твоя справа живе. Ти живеш у ній.