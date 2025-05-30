Затримали під час передачі хабаря: у Тернополі судитимуть чоловіка за зловживання впливом

Тернополянину загрожує до 5 років позбавлення волі за спробу отримати 6 тисяч доларів США хабаря. Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону направила до суду обвинувальний акт проти 37-річного чоловіка, якого підозрюють у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний вимагав у військовозобов’язаного гроші в обмін на сприяння в отриманні документів про піврічну відстрочку від мобілізації за станом здоров’я. Чоловік запевняв, що має зв’язки серед посадовців та медиків, які впливають на відповідні рішення.

Його затримали одразу після передачі коштів відповідно до ст. 208 КПК України. Тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування провело Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, а оперативний супровід забезпечувало Управління стратегічних розслідувань області.

Нагадуємо: згідно з Конституцією України (ст. 62), особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено вироком суду.