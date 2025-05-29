Хвилина мовчання на честь Романа ГОДОВАНОГО

Роман ГОДОВАНИЙ був видатним футболістом, який згодом став захисником України. 33-річний солдат з позивним “Кент” пройшов шлях від вихованця тернопільського футболу до гравця Прем’єр-ліги, де провів понад 100 матчів.

Втративши батька в ранньому дитинстві, він виростав під опікою матері. Футбол став його життєвим покликанням – Роман двічі представляв Україну на студентських чемпіонатах Європи.

Коли почалася повномасштабна війна, він без вагань вступив до територіальної оборони, а згодом приєднався до 81-ї аеромобільної бригади. Побратими згадують, що навіть у найважчі моменти на передовій Роман ніколи не скаржився, а навпаки – підтримував інших.

29 листопада 2023 року в Запорізькій області його життя обірвав ворожий танковий обстріл.

За свій подвиг Роман ГОДОВАНИЙ посмертно нагороджений орденом “За мужність” III ступеня та удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мати, дружина та двоє дітей.