Понад 35 тисяч адмінпослуг надала податкова служба Тернопільщини за чотири місяці

Упродовж перших чотирьох місяців цього року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області надали громадянам 35 078 адміністративних послуг.

«Стабільно найзатребуванішою залишається послуга з оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду), а також внесення цього номера до паспорта громадянина України у формі книжечки. Лише за січень-квітень таку послугу отримали 13 728 осіб –це понад 39% від загальної кількості звернень», – повідомив заступник начальника управління – начальник відділу обліку платників, об’єктів оподаткування, ведення реєстрів, реєстрації за окремими видами податків, ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків управління податкових сервісів Андрій Петришин.

Платники податків активно зверталися й за іншими важливими документами. Зокрема:

– 6 191 послугу надано з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків;

– 3 519 осіб отримали витяги з реєстру платників єдиного податку;

– 1 989 платників скористалися послугою оформлення довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом.