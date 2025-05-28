Зниклий безвісти: підтверджено загибель Героя з Тернопільщини Василя Підгайного

Тернопільська міська рада з сумом повідомляє про загибель Героя України — Підгайного Василя Юрійовича-Ізидоровича. Воїн вважався зниклим безвісти з 10 червня 2024 року. Його життя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання у запеклому бою за Україну на Донеччині.

Василь Підгайний героїчно боронив рідну землю від ворога, проявляючи справжню мужність і відданість Батьківщині до останнього подиху. Його подвиг назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, побратимів та всієї громади.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав і шанував Героя.

Вічна пам’ять і слава захиснику України!