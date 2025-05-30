У Тернополі створюють унікальні накладки на протези для військових: комфорт, захист і крок до адаптації

У Тернополі подружжя Євгена та Христини Лози реалізує важливу соціальну ініціативу для ветеранів війни — виготовлення індивідуальних накладок на протези. Робота здійснюється в межах проєкту “MED3DRUK”, що поєднує технології 3D-сканування, моделювання та друку для поліпшення якості життя військових після поранень.

Накладки не лише захищають технічні елементи протезів від пошкоджень, а й мають естетичне значення — вони маскують технічний вигляд, надаючи виробу природнішого вигляду та дозволяючи ветеранам почуватися впевненіше у суспільстві. Крім того, виріб створює додатковий комфорт і дозволяє легше адаптуватися до нового фізичного стану.

«Ми не просто виготовляємо протезну накладку — ми допомагаємо людині повернутись до активного життя з меншими психологічними бар’єрами», — кажуть засновники проєкту.

Команда працює у тісній співпраці з самими ветеранами, враховуючи їхні побажання, анатомічні особливості та стиль. У процесі задіяні сучасні технології: після 3D-сканування кінцівки розробляється індивідуальна модель, яку друкують із міцного матеріалу, здатного витримати щоденні навантаження.

Міська громада Тернополя висловлює вдячність Євгену, Христині Лозам та всій команді “MED3DRUK” за чуйність, професіоналізм і реальну підтримку тих, хто віддав за країну найдорожче — своє здоров’я.

«Такі ініціативи — це приклад справжнього тилу, де технології і людяність об’єднуються заради воїнів. Дякуємо всім, хто допомагає захисникам і ветеранам відчути підтримку не лише на фронті, а й у мирному житті», — зазначають у Тернопільській громаді.