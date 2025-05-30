До двох років ув’язнення: жінку знову судитимуть за знущання з власної матері

У Гримайлівській громаді дочка систематично знущалася з власної матері. Цього року поліція вже двічі складала на жінку адміністративні протоколи за домашнє насильство (ст. 173-2 КУпАП) та виносила термінові заборонні приписи. Тепер справу передано до кримінального провадження.

Про черговий інцидент повідомила сама постраждала — пенсіонерка звернулася до поліції, заявивши, що донька погрожує їй фізичною розправою та виганяє з дому.

На місце події виїхали співробітники відділення поліції №3 м. Гусятин. З’ясувалося, що родички проживають разом, і донька вже тривалий час виявляє агресію до матері. Відомо, що вона раніше вже притягувалася не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Наразі проти жінки знову відкрито кримінальне провадження — цього разу за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство). За такі дії їй загрожує до двох років позбавлення волі. Правоохоронці готують підозру.

Поліція вкотре закликає: не мовчіть про насильство!

У разі загрози звертайтесь не лише на лінію «102», а й до спеціалізованих служб:

📞 Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства — 0 800 500 335 або 116 123

📞 Урядова гаряча лінія — 15-47

💻 Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги: rozirvykolo.org