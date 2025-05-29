Безжальна війна обірвала молоде життя захисника Леоніда Безушка з Тернопільщини
Трагічна звістка сколихнула сьогодні Шумську громаду, повідомляє міський голова Вадим Боярський.
Безжальна війна обірвала ще одне молоде життя. Загинув житель села Сураж — Безушко Леонід Леонідович, 1999 року народження.
Жорстока війна не дозволила йому здійснити плани, втілити у життя мрії та бажання. У свої 25 років Леонід без вагань став на захист рідної землі. Призваний на військову службу у 2024 році, він проявив виняткову хоробрість, вірність Присязі та побратимам.
Леонід назавжди залишиться в пам’яті кожного, хто його знав — щирий, мужній, відданий своїй країні.
Розділяємо глибокий біль та скорботу з родиною і близькими, які втратили найдорожчу людину.
Його мужність і самопожертва навіки залишаться в наших серцях.
Вічна слава і світла пам’ять Герою!