Безжальна війна обірвала молоде життя захисника Леоніда Безушка з Тернопільщини

Жорстока війна не дозволила йому здійснити плани, втілити у життя мрії та бажання. У свої 25 років Леонід без вагань став на захист рідної землі. Призваний на військову службу у 2024 році, він проявив виняткову хоробрість, вірність Присязі та побратимам.