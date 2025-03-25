Водій автомобіля збив велосипедистку та втік: жінка померла в лікарні

24 березня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 63-річна жителька села Сухостав. Жінка їхала на велосипеді, коли її збив автомобіль. Водій після наїзду втік з місця події.

Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала потерпілу до лікарні з численними переломами та серйозними тілесними ушкодженнями. На жаль, врятувати її не вдалося – жінка померла.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що водій автомобіля ЗАЗ-110307 не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та збив велосипедистку. Завдяки оперативним діям працівників Чортківського райуправління поліції особу кермувальника встановили. Ним виявився місцевий житель 1993 року народження.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Також у затриманого взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Розслідування триває.