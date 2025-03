Фантастика, що може стати реальністю. У Тернополі презентували “Ескалацію” Олександра Савченка

У Тернополі презентували політичний трилер Олександра Савченка “Ескалація. Битва президентів”

У Тернополі відбулася презентація першого тому політичного трилера Олександра Савченка “Битва президентів” – книги “Ескалація. Битва президентів”. Місто стало першим, де читачі дізналися про деталі нового твору, що обіцяє стати резонансним явищем у літературному просторі.

Автор розповів, що одним із головних персонажів книги є Пусін – очевидний натяк на реального політичного діяча. Прізвище було змінене, щоб уникнути можливих юридичних наслідків. За словами Савченка, у фінальній сцені книги Пусін намагається запустити ядерну бомбу, але йому підсовують валізу з його власними відходами, що викликає міжнародний резонанс.

Сюжет книги розгортається після терористичного акту, який стається за два місяці до виборів президента України, через пів року після завершення активної фази війни Росії проти України. Головний герой роману, незалежний кандидат у президенти Олесь Совенко, приходить до тями в лікарні після вибуху у Будинку вчених України. Він майже не постраждав, але втратив пам’ять за останні 35 років. Совенко має короткий час, щоб відновити своє минуле, водночас захищаючи себе від кілера та зберігаючи свою амнезію в таємниці від громадськості та політичних опонентів.

Замовником замаху є Верховний президент Росії Пуксін, який побоюється, що перемога Совенка може зірвати його плани знищення України, руйнування ЄС та дестабілізації США. Політичне протистояння між лідерами України, США та Росії перетворюється на боротьбу за новий світовий порядок у XXI столітті.

Фантастика, що може стати реальністю

Олександр Савченко зазначив, що його книга, хоч і є вигаданою, часто випереджає реальні події. Він навів уривок, у якому описуються вимоги Пусіна щодо мирної угоди між Україною та Росією під патронажем США. Ці передбачення, на думку автора, можуть мати відображення у майбутніх політичних подіях.

Автор стверджує, що книга написана у жанрі політичної фантастики, але деякі сцени виглядають пророчими. Наприклад, у тексті є діалог, де Пуксін вимагає відставки Зеленського як умови для миру, що нагадує реальні пропозиції Кремля:

“Моя відставка та припинення війни має відбутися одночасно з відставкою Президента України… Зеленського серед кандидатів не має бути” (цитата з книги).

Савченко іронізує: “Мене питають, звідки я знав про плани Путіна? Я не знав. Проте в книзі таких “збігів” багато”.

“Ескалація. Битва президентів” – це лише перший том трилогії. Автор уже працює над другою частиною, яка обіцяє ще більше інтриг та несподіваних сюжетних поворотів.

Про автора

Олександр Савченко – ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук, професор та громадський діяч. Він є автором п’яти книг, серед яких “Антиукраїнець” та “Баланс незалежності”. Його статті друкувалися у таких виданнях, як The Wall Street Journal та The Politico, а також про нього писала The New York Times. Савченко тривалий час працював на високих державних посадах у США, Великій Британії та Україні, що дало йому унікальне розуміння політичних процесів. “Ескалація. Битва президентів” стала його першою книгою в жанрі політичної фантастики, який, на його думку, має всі шанси стати пророчим.