Бойові медики Тернополя: як благодійний фонд допомагає рятувати життя

У 2016 році в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Горбачевського був відкритий Центр симуляційного навчання, який став важливим кроком у покращенні практичної підготовки студентів-медиків. Центр оснащений сучасними симуляторами та тренажерами, що дозволяють студентам відпрацьовувати клінічні навички, такі як серцево-легенева реанімація, оперативні втручання, ін’єкції, катетеризація, акушерські маніпуляції тощо. Окрім того, тут облаштовані дебрифінг-зали для аналізу дій студентів та 13 спеціалізованих залів, що робить центр базою не лише для студентів, а й для тренування рятувальників, силових структур та волонтерів.

З початком повномасштабної війни в Україні Центр симуляційного навчання розпочав підготовку бойових медиків. Виникла потреба в якісному спорядженні, що допомогла б рятувати життя на передовій. Це обладнання дуже дороге, тому тернопільські волонтери з громадської організації «Країна рівності та правди» почали шукати партнерів, котрі б допомогли забезпечити медиків необхідними елементами тактичної медицини. На прохання про допомогу відгукнувся благодійний фонд Blau-Gelbes-Kreuz e.V., який надав рюкзаки для бойових медиків у повній комплектації. У цих рюкзаках міститься весь необхідний набір тактичної медицини, який може знадобитися для порятунку життів у бойових умовах.

Про підготовку бойових медиків “Погляду” розповів доктор медичних наук, професор кафедри загальної хірургії, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Тернопільського національного медичного університету Степан Запорожан.

«Підготовка бойових медиків відбувається у симуляційному центрі при університеті. Цей центр був створений майже 10 років тому за ініціативи команди університету та за сприяння ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського, професора Михайла Корди. Ми створили найкращий симуляційний центр у нашій окрузі. Їздили в Кишинів, вивчали найкращі практики та впровадили їх у нашому центрі. З того часу розпочалося активне навчання», – розповів Степан Запорожан.

Він пояснив, що симуляційне навчання дозволяє студентам та медичним працівникам відпрацьовувати навички на спеціально обладнаних муляжах, а не на реальних пацієнтах. У центрі створені тематичні кімнати, де відтворені різні клінічні ситуації: догляд за хворими, екстрені випадки, такі як легенева чи серцева недостатність, невідкладні стани в педіатрії, стани після бойової травми тощо.

«На початку війни до нас звернулися представники військових частин із проханням підготувати бойових медиків. Ми організували навчання для них у нашому центрі. Заняття проводилися у дві зміни, а після завершення курсу кожному бойовому медику ректор університету вручив символічний рюкзак бойового медика. Нещодавно, завдяки підтримці наших тернопільських волонтерів з ГО «Країна рівності та правди» та благодійного фонду Blau-Gelbes-Kreuz e.V., ми отримали спорядження для крайнього курсу бойових медиків, що дозволило значно покращити якість підготовки», – розповів професор.

Степан Запорожан підкреслив, що навчання бойових медиків без рюкзака практично неможливе, оскільки він містить усе необхідне для порятунку життів у бойових умовах. А за власні кошти купити потрібне спорядження практично неможливо через високу вартість потрібного набору.

«Ми готуємо бойових медиків прицільно за зверненнями військових частин та госпіталів. До нас приходять медики різних спеціальностей: стоматологи, акушери-гінекологи, терапевти, фельдшери. Всі вони мають базову медичну підготовку, але наша задача – навчити їх діяти в умовах бойових дій. Навички відпрацьовуються до автоматизму, після чого медики здають іспити. Також у нашому закладі військові лікарі отримують підвищення кваліфікації», – додав професор.

На сьогоднішній день на базі Центру симуляційного навчання Тернопільського державного медичного університету відбуваються навчання не лише для студентів, а й для військових, які відіграють ключову роль у порятунку життів на передовій.

На головній світлині фахівець центру симуляційного навчання Олег Косінський

Спілкувалася Надія Греса