У Терноплі Сергій Жадан з презентацієї нової книжки “Арабески”

Сергій Жадан з презентацієї нової книжки “Арабески” 22 березня у Тернополі!

В рамках освітньо-комунікаційного “Хартія Туру” на підтримку 13-ї бригади НГУ «Хартія» відбудеться літературна зустріч з Сергієм Жаданом, під час якої письменник презентуватиме свою нову книгу “Арабески”, розповідатиме про історію, цінності та філософію бригади, а також відповідатиме на запитання гостей.

“Арабески” — це книга про людей, які змінюються разом із часом. Дванадцять історій сплітаються в єдиний візерунок, де минуле перегукується із теперішнім, а голоси героїв звучать у просторі змін і випробувань. Це книга про відповідальність, пам’ять, силу та ніжність, які визначають сьогоднішню реальність.

На виступі також буде представлена виставка, присвячена “Хартії”, а всі охочі матимуть змогу підтримати бригаду донатами.

100% прибутку будуть передані на потреби бригади.

22 березня, 18:00 Тернопільська обласна філармонія