Боротьба з порушеннями: Тернопільська митниця залучила до бюджету понад 1 млн грн

Тернопільська митниця забезпечила сплату понад 1 млн грн митних платежів у лютому

За результатами митного аудиту, проведеного Тернопільською митницею у лютому 2025 року, до державного бюджету надійшло 1,13 млн грн митних платежів.

📌 Основні результати роботи митного аудиту:

🔹 Внаслідок пост-митного контролю щодо правильності класифікації товарів, повноти включення складових митної вартості та правомірності застосування преференції “410” забезпечено сплату 15,53 тис. грн митних платежів.

🔹 За результатами документальних перевірок до бюджету надійшло 175,61 тис. грн.

🔹 Завдяки роз’яснювальній роботі з платниками податків щодо самостійного виправлення помилок у митних деклараціях добровільно сплачено 936,82 тис. грн.

Митниця наголошує на важливості дотримання податкового та митного законодавства, а також продовжує роз’яснювальну кампанію для платників податків з метою уникнення штрафів та пені.

Контроль та аудит у сфері митних платежів спрямовані на забезпечення чесного та прозорого ведення зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє наповненню держбюджету та стабільності економіки.