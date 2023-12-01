Смартфон для ребенка: особенности выбора

Нужен ли детям смартфон? Вопрос больше не актуален — гаджет перешел в категорию must have. А вот принесет он пользу или вред, зависит от родителей. В любом случае при выборе телефона следует учитывать как его полезность, так и возможный вред для ребенка при его активном использовании.

Гаджет для связи

Главная функция мобильного телефона перестала быть таковой. Стремительный технологический рывок позволил превратить эти компактные устройства в функциональный и мощный гаджет.

Но для школьников младших классов именно возможность связи с ребенком является для родителей главным приоритетом. Поскольку все современные модели поддерживают 4G, единственное, о чем следует позаботиться — выбирать операторов с наилучшим качеством связи для своей местности.

Размеры

Здесь все зависит от возраста: телефон для ребенка должен быть удобным, иначе он будет постоянно выпадать из рук и долго не продержится. Для школьников младших классов это особенно актуально: они более непоседливы, непослушны, и с координацией у них еще не так хорошо.

Качество экрана

Здесь скупиться не нужно: ведь речь идет о зрении ребенка. В этом аспекте не стоит ориентироваться на модели с OLED-матрицами, для которых характерно мерцание экрана. IPS и AMOLED типы дисплея, хотя и повышают стоимость устройства, зато лишены такого недостатка.

Память, процессор

От школьника не требуется использование профессиональных приложений, критичных к производительности. Четырех- или восьмиядерного процессора на 1.5 ГГц будет вполне достаточно. Точно так же и с памятью: оперативной — не более 4 ГБ, постоянной — до 128 ГБ, чего хватит как для учебных приложений, так и для детского мультимедийного контента.

Камеры

Селфи — отнюдь не дань моде, просто раньше такой возможности не было. Так что качество фотомодулей должно быть как минимум приемлемым. Для школьника младшего возраста хватит и 12 мегапикселей, для более возрастных детей придется выбирать модели с большим количеством.

Емкость батареи

Еще одна важная характеристика. Учитывая, что современные дети любят «зависать» в смартфоне часами, лучше, чтобы и автономность гаджета была на должном уровне. Хотя емкость аккумулятора коррелирует с другими характеристиками смартфона, лучше, чтобы она была не ниже 5000-6000 мА·ч.

Безопасность

Если выбирать модели с закаленным стеклом и противоударным корпусом, можно существенно упростить задачу физической сохранности гаджета. В противном случае нужна защитная пленка на экран и ударопрочный чехол, причем этот вариант защиты будет намного дешевле.

Что касается защиты от вирусов, то его на достойном уровне обеспечивают все последние версии Андроид, начиная с 11-й.

Наконец, нельзя не сказать о возрастных отличиях. Дошкольникам и ученикам младших классов подойдут небольшие по размеру и весу гаджеты, но чем старше ребенок, тем более высокими будут требования по габаритам и остальным характеристикам телефона.