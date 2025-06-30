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Тернопільський ліцей «Знамення» оголошує набір дівчат у 10–11 класи на 2025–2026 навчальний рік

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Тернопільський обласний ліцей «Знамення» запрошує учениць до вступу в 10–11 класи на новий навчальний рік. Це унікальний заклад, який поєднує якісну загальну середню освіту з вихованням на християнських та моральних цінностях, патріотизмі, служінні й жертовності.

Чому варто обрати ліцей «Знамення»:

  1. Офіційне свідоцтво про повну загальну середню освіту

  2. Середовище, що виховує — акцент на цілісному духовному та інтелектуальному розвитку

  3. Поглиблене вивчення предметів, підготовка до ЗНО / НМТ

  4. Додаткові заняття: духовні бесіди, патріотичні ініціативи, мистецькі заходи

  5. Два яскраві роки навчання в дружньому, підтримувальному середовищі, яке дарує справжніх друзів і важливі життєві орієнтири

📍 Адреса ліцею:
м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 55
📞 Контактна особа: п. Любомир, директор — 097 665 22 50

Ліцей «Знамення» — це місце, де освітній шлях поєднується з формуванням глибоких цінностей. Тут допоможуть розкрити потенціал кожної учениці та готують до свідомого, активного життя в сучасному світі.

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