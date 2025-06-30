414 крапель надії: у Тернополі підбили підсумки донорського тижня

У Тернопільському обласному центрі служби крові завершився Тиждень донорства, приурочений до Міжнародного дня донора (14 червня). Акція «Подякуй донору» об’єднала сотні людей, які поділилися своєю кров’ю, подарували надію і стали прикладом справжньої людяності.

Протягом акції 414 осіб стали донорами, з них 105 — вперше. Донорський рух об’єднав людей різного віку: 15% учасників були старші 50 років, основна частка — у віковій категорії 25–49 років. Цьогоріч організатори також відзначили гендерний баланс — половина донорів були жінки, що стало приємною несподіванкою для медиків.

Щоб подякувати героям у білих халатах і з відкритими серцями, для них підготували подарунки, сюрпризи, а для наймолодших — конкурси та святкові розваги. До акції долучились десятки партнерів: підприємці, компанії, благодійні організації.

— Дякуємо всім, хто з нами. Ми створили свято добра, нагадали, що донорство — це щоденна потреба. Кров рятує життя як військових, так і цивільних. Запрошуємо приєднуватися і надалі, — сказала завідувачка центру Віра Монастирська.

Справжньою родзинкою акції став мотопробіг байкерів клубу «Мото Анархія Тернопіль». Гучні мотори і гасло «Дякуємо донорам!» пролунали вулицями міста на знак вдячності тим, хто щодня рятує життя.

Постійні донори отримали подяки від Тернопільської обласної ради та пам’ятні подарунки. Медики наголошують: одна донація здатна врятувати кілька життів. І закликають тернополян не зупинятися.