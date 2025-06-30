На Тернопільщині відбудеться молодіжний вишкільний табір «Лисоня» — реєстрація триває
З 14 по 20 липня на Тернопільщині відбудеться вишкільний табір «Лисоня» імені Івана Гавдиди — захід із понад 30-річною історією, який щороку гуртує молодь з усієї України.
Цьогоріч до участі запрошують юнаків та дівчат віком від 16 до 23 років, які прагнуть випробувати себе, загартувати дух і тіло та долучитися до спільноти однодумців.
«Лисоня» — це більше, ніж просто табір. Це виклик, розвиток і нове коло друзів. Це школа лідерства, витривалості та патріотизму», — зазначають організатори з ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» (МНК).
🏕 На учасників чекають:
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гутірки про український націоналізм та ідеологію
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фізичні випробування та змаги на витривалість
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етнографічні практики та експедиції
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щоденні виклики, командна робота, атмосфера братерства
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вечори біля ватри та незабутні враження
Особливістю табору є етнокультурна складова — учасники зможуть ближче пізнати українську традицію, вивчити методи польової етнографії та відчути зв’язок поколінь.
📌 Що потрібно? Впевненість у собі, бажання розвиватися і пройти шлях самозагартування.
📥 Анкета на участь: https://bit.ly/Lysonya_MNK
📲 Деталі в Instagram: @lysonya_mnk