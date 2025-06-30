Діти під колесами, п’яний водій-утікач і мотоцикліст у реанімації: криваві вихідні на дорогах Тернопільщини

28 та 29 червня дороги Тернопільщини стали місцем щонайменше п’яти серйозних ДТП. Унаслідок аварій постраждали семеро людей — серед них і діти.

🔴 У Великих Гаях 55-річний велосипедист не впорався з керуванням під час повороту. Він перекинувся та отримав травми. Його госпіталізувала бригада швидкої допомоги.

🔴 У Тернополі, на перехресті вулиць Котляревського та Олени Теліги, водій Mercedes-Benz збив маму з дворічною дитиною прямо на пішохідному переході. Чоловік втік із місця події, однак уже за кілька хвилин був затриманий поліцією. Виявилося, що 23-річний кермувальник був п’яним. Обох потерпілих госпіталізували. Водієві загрожує кримінальна відповідальність.

🔴 У Заліщиках під колеса Mercedes-Benz Vito потрапив 11-річний хлопчик, який їхав на електросамокаті. Дитина отримала травми й була доставлена до лікарні.

🔴 У селі Джурин мотоцикліст Mustang, 26-річний місцевий житель, не втримав керування й перекинувся. Його непритомного доправили до реанімації.

🔴 На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу Збаража, водій Renault Trafic виїхав на зустрічну смугу. Щоб уникнути лобового зіткнення, обидва водії — Renault і Ford Focus — з’їхали в кювет. Постраждали водій і пасажир з Ford Focus.

У всіх учасників аварій відібрано кров для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють обставини кожного з інцидентів.