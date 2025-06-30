Герой повертається додому: у Чорткові зустрінуть захисника Руслана Кульбарака, який вийшов з полону

У вівторок, 1 липня о 10:00, на площі Героїв Євромайдану Чортківська громада урочисто зустрічатиме Руслана Кульбарака — нашого захисника, який після тривалого та виснажливого перебування у ворожому полоні повертається додому.

➡️ Чортківська міська рада закликає всіх мешканців громади приєднатися до зустрічі:

🔹 прийти з українськими прапорами,

🔹 принести квіти,

🔹 щиро подякувати воїну за його жертовність та мужність.

«Давайте зустрінемо Руслана усією громадою — так, як зустрічають своїх Героїв. Покажімо, що ми чекали. Що ми пам’ятаємо. Що ми разом», — йдеться в офіційному повідомленні.

💙💛

Це — не просто зустріч. Це прояв єдності, підтримки та глибокої вдячності всім тим, хто боронить нашу державу ціною власної свободи та життя.