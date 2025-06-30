Троє дітей загинули через отруєння грибами: багатодітна матір може сісти за грати

Троє дітей загинули через отруєння грибами: жительці Чортківщини оголосили підозру

За процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці м. Копичинці Чортківського району, дії якої, за версією слідства, призвели до смерті трьох дітей та тяжкого стану ще п’ятьох.

Жінку підозрюють у:

злісному невиконанні батьківських обов’язків , що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України),

завідомому залишенні дітей у небезпеці, що призвело до загибелі (ч. 3 ст. 135 КК України).

🔍 Трагічний інцидент стався 27 жовтня 2024 року. У багатодітній родині з семи дітей та ще однієї дитини, яка тимчасово перебувала в них у гостях, сталося масове отруєння. За даними слідства, гриби для приготування страв зібрав у лісі співмешканець матері. Саме він приготував млинці, якими нагодували дітей.

Усі діти, крім матері, скуштували страву. Вже того ж вечора в них з’явилися характерні симптоми отруєння, однак до медиків мати звернулася лише 30 жовтня, через три доби.

Матері загрожує до 5 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюють слідчі Чортківського районного управління поліції.