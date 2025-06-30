У Тернополі відзначили найкращих випускників 2025 року: 294 школярі отримали спеціальні відзнаки

У Тернополі в Палаці культури «Березіль» відбулася урочиста церемонія нагородження найуспішніших випускників закладів середньої освіти міста. Захід зібрав сотні учнів, їхніх батьків, педагогів та представників міської влади.

Міський голова Тернополя Сергій Надал особисто вручив 294 випускникам спеціальні відзнаки міської ради за їхні виняткові досягнення у навчанні.

🔹 270 учнів були нагороджені відзнакою «За високі досягнення у навчанні»

🔹 Ще 24 випускники отримали відзнаку «За досягнення у навчанні»

«Ці відзнаки — це визнання ваших зусиль, підтримки батьків і роботи вчителів. Ви — покоління, яке зростало у непростий час, але довело, що прагнення до знань і віра в майбутнє дають результат», — наголосив Сергій Надал.

У своїй промові міський голова побажав випускникам сміливо мріяти, досягати нових вершин і завжди памʼятати про рідне місто:

«Мрійте завжди сміливо, так, як можуть мріяти тільки ті, хто розуміє ціну мрії. І нехай ваші мрії збуваються сьогодні, завтра, щодня і щохвилини. Памʼятайте, що Тернопіль пишається вами та завжди чекає вас вдома».

Нагородження стало не лише символом визнання академічних успіхів випускників, а й святом, яке надовго залишиться у пам’яті кожного, хто стоїть на порозі нового життєвого етапу.