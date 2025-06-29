Тернопільщина під атакою: ППО збила ракети та “Герань-2”

У ніч проти 29 червня сили протиповітряної оборони України знешкодили ворожі ракети та дрон типу “Герань-2”, які загрожували території Тернопільської області. Як повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода, ППО вдалося збити крилаті ракети типу Х-101 та безпілотник, однак уламки завдали незначних пошкоджень.

📍 Село Іване-Золоте – зафіксовано падіння уламків дрона-камікадзе, відбулася детонація бойової частини. Частково пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства.

📍 Село Яблунів – уламки ракети впали на територію приватного домогосподарства. На щастя, обійшлося без пошкоджень та постраждалих.

📍 Село Лози – уламки ще однієї ракети Х-101 спричинили пошкодження господарської будівлі у приватному дворі.

🛡️ Важливо, що внаслідок ворожої атаки люди не постраждали. Влада області закликає мешканців не ігнорувати сигнали “Повітряна тривога” та вчасно прямувати в укриття.

🇺🇦 Щиро дякуємо українським захисникам неба за збережені життя і спокій нашої області!